Pusta pješčana parcela prodana za 34 milijuna dolara. Za to postoji dobar razlog

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Postoji mnogo stvari koje se mogu kupiti za 34 milijuna američkih dolara, ali u Dubaiju se za to dobije hrpa pijeska.

U redu, nije to obična “hrpa pijeska”, riječ je o pješčanoj parceli od gotovo 2300 četvornih metara na luksuznom i umjetnom otoku Jumeirah Bay i na njoj će u bližoj budućnosti sasvim sigurno niknuti neka luksuzna građevina, vrijedna mnogo više od prvotnog ulaganja.

Objavljen popis najljepših plaža na svijetu: Na listi jedan hrvatski dragulj

Njen novi ponosni vlasnik ne želi otkriti identitet, ali poznat je onaj bivši. To je Umar Kamani, britanski poduzetnik i suosnivač maloprodajnog modnog lanca PrettyLittleThing. Očito ima jako “dibar nos” za biznis jer višestruko je zaradio na spomenutoj parceli.

Kupio ju je 2021. za deset milijuna dolara, što znači da mu se početno ulaganje vratilo s dobiti od 242 posto. Očito je imao dobru ideju tijekom pandemije koronavirusa, izostanka turista i prihoda na koji su u Dubaiju navikli. Cijene su očekivano bile u padu i sve što je trebalo jest malo strpljenja i malo više kapitala.

“To je najekskluzivnije od ekskluzivnih mjesta. To je za ultrabogate pojedince koji se pitaju što je najbolje, a da mogu to i dobiti. Riječ je o najboljoj lokaciji za vlasništvo u Dubaiju. To je samo za jedan posto od “onih” jedan posto najbogatijih na svijetu”, kazao je za CNN Andrew Cummings iz agencije za nekretnine Knight Frank Dubai, koja je rukovodila prodajom.

Na tržištu nekretnina u Hrvatskoj javlja se “Dubai efekt”, evo o čemu se radi

Najbogatiji “lovci na nekretnine” iz cijelog svijeta pohrlili su u Dubai jer cijene rapidno rastu kako parcele “odlaze” jedna za drugom. Primjerice, prošle su godine dvije slične parcele prodane za 49 milijuna dolara. Od 2021. ih je pak 93 prodano za minimalno deset milijuna dolara, a preostalo ih je još samo sedam od originalnih 128, zato što se neki nisu zaustavili na kupnji jedne, dvije ili tri…

Lokacija nudi ekskluzivitet, privatnost, sigurnost i dostupnost glavnim odrednicama u Dubaiju. Zato je idealna za izgradnju penthousea, vila… U blizini su ne samo luksuzni hoteli, resorti ili trgovine nego i centar Dubaija. Sve to bilo je na umu arhitektima najvećeg umjetnog otoka.

Veličina mu je oko 560.000 četvornih metara, ima oblik morskog konjića i postat će, kako tvrdi Cummings, novi Beverly Hills. Kad? Vjerojatno kroz narednih pet ili više godina jer trenutno se samo na desetak posto kupljenih parcela nešto uistinu i izgradilo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.