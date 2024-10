Schwarzenegger podržao Kamalu Harris: Trump bi nam donio još četiri godine gluposti

Podijeli :

Bivši republikanski guverner Kalifornije i filmska zvijezda Arnold Schwarzenegger najavio je podršku demokratskoj predsjedničkoj kandidatkinji Kamali Harris na američkim izborima sljedećeg tjedna.

Rekao je da bi pobjeda Donalda Trumpa značila “još četiri godine gluposti”.

U podužem postu na X, Schwarzenegger (77) je rekao da, iako “ne podupire često kandidate”, “mrzi politiku” i ne “vjeruje većini političara”, osjeća potrebu službeno poduprijeti Harris i Tima Walza.

“Uvijek ću biti Amerikanac prije nego republikanac. Dakle, glasam za Kamalu Harris i Tima Walza. Dijelim to s vama jer mislim da mnogi od vas osjećaju isto što i ja. Ne prepoznajete našu zemlju više i s pravom ste bijesni”, stoji u objavi.

Naglasio je da trenutno nije zadovoljan ni demokratima ni republikancima jer dok smatra da se pod demokratima bilježi porast kriminala u manjim gradovima, republikancima zamjera što su zaboravili na pojam “slobodno tržište” i što povećavaju deficit u proračunu.

“To je za njih samo igra. Ali to je život za moje sunarodnjake. Trebali bismo biti ljutiti. Ali kandidat koji neće poštivati ​​vaš glas, osim ako nije za njega, kandidat koji će poslati svoje sljedbenike da napadnu Kapitol dok on to gleda s dijetalnom Coca-Colom, kandidat koji nije pokazao nikakvu sposobnost da usvoji bilo kakvu politiku osim poreznih olakšica, koji je pomogao njegovim donatorima i bogatašima poput mene, ali nikome drugom, takav kandidat neće riješiti probleme”, navodi Arnie.

Smatra da bi, kada bi Trump bio ponovno izabran, to bile “još četiri godine gluposti bez rezultata, što nas samo sve više ljuti, izaziva podjele i mržnju”.

“Moramo zatvoriti ovo poglavlje američke povijesti, a znam da bivši predsjednik Trump to neće učiniti. Želim da idemo naprijed kao država. Iako se u mnogim točkama ne slažem s njihovom platformom, mislim da je jedini način na koji to možemo postići s Harrisom i Walzom”, zaključio je.

