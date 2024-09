Talijanska poduzetnica terencem četiri puta pregazila migranta i ubila ga, sve je snimljeno

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Cinzia Dal Pino, 65-godišnja poslovna žena iz toskanskog gradića Viareggio, stavljena je u kućni pritvor zbog optužbi za ubojstvo jer je četiri puta pregazila 47-godišnjeg alžirskog državljanina Saida Makouna svojim automobilom u nedjelju navečer te pobjegla s mjesta događaja. Makoun je preminuo nakon napada.

Sudac istrage potvrdio je uhićenje u srijedu. Tužitelji su tražili istražni zatvor dok je njezin odvjetnik tražio puštanje iz pritvora.

Dal Pino je optužena da je namjerno udarila Malkouna autom nakon što joj je ukrao torbu. Izvori iz istrage kažu da snimka videonadzora iz trgovine na cesti ispred koje se dogodila nesreća pokazuje da je žena namjerno udarila muškarca koji je hodao pločnikom, a zatim ga još tri puta pregazila.

Snimljena je kako bježi

Sekvenca videa, koja traje nešto više od minute, zatim prikazuje Dal Pino kako izlazi iz automobila, uzima svoju torbicu i odlazi, otkrili su izvori.

Sedam spašenih, 20-ak nestalih nakon što se prevrnuo brod s migrantima kod Lampeduse Potjera u Zagrebu završila sudarom: Kombi s migrantima bježao policiji?

65-godišnja poduzetnica već neko vrijeme sa suprugom Pierom Luigijem upravlja kupalištem Bagno Milano u Viareggiu, sa sjedištem uz Passeggiatu. Završila je računovodstvo i radila u tvrtki koja se bavi time, piše Corriere Della Serra, prenosi tportal.

Na društvenim mrežama je vrlo aktivna (iako su od 11. rujna, dva dana nakon uhićenja, sve fotografije uklonjene). Na svojoj stranici na Facebooku objavila je nekoliko fotografija. Uvijek je elegantna, dobro odjevena, nasmijana: entuzijast za život, pisala je.

Na jednoj snimci može ju se vidjeti na mostu Ponte Vecchio, s prelijepom Firencom u pozadini. Na drugoj je odjevena u večernju haljinu i reže tortu. Tu su i brojni drugi kadrovi sa svih strana svijeta, od Brazila do Azije.

Prignječila ga o izlog

O žrtvi se ne zna praktički ništa, osim toga da je neko vrijeme živio u Viareggiu i bio beskućnik. To se dvoje ljudi vjerojatno nikad nije susrelo sve do tragedije u nedjelju navečer. Tada je beskućnik opljačkao poduzetnicu, a ona ga je prignječila o izlog trgovačkog objekta u Via Coppinu i usmrtila.

Policiji, a potom i sucu, ispričala je da ju je nedugo prije toga muškarac opljačkao, uzevši joj torbu na ulici. Nakon što ga je svojim terencem zgnječila o izlog trgovačkog objekta u Via Coppinu, izašla je iz auta, uzela svoju torbu i otišla.

Nekoliko turista koji su dan ranije stigli iz Genove s čuđenjem su primili vijest o tome što se dogodilo u nedjelju navečer u obližnjoj četvrti Darsena i kasnijem uhićenju vlasnice kupališta. ‘Nismo znali ništa o tome. Ovdje nismo ništa primijetili, nismo čuli ni riječi o tome’, rekli su. ‘Vidjela sam video, ne mogu vjerovati, inače je tako draga osoba prema svima’, rekla je druga mušterija.

Navodno je tijekom ljeta bilo više od jedne krađe na štetu korisnica kupališta. Nekoliko dana prije tragedije nestalo je oko 500 eura koje je netko čuvao ispod suncobrana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Jedan mali kućanski aparat obvezno isključujte iz utičnice: Jede struju kao lud čak i kada ga uopće ne koristite Mnogi vozači imaju ovu naviku, a pogubna je za auto: Uništava motor