Vlasnik multimilijarder zbog straha od Trumpa zabranio Washington Postu podržati Kamalu Harris

Washington Post prvi put unazad nekoliko desetljeća neće podržati kandidata na ovogodišnjim predsjedničkim izborima, objavio je izdavač američkih dnevnih novina, što je šokiralo djelatnike lista, javio je CNN.

“Washington Post na ovim izborima neće podržati predsjedničkog kandidata”, objavio je u priopćenju izdavač i šef novina Will Lewis.

“Vraćamo se svojim korijenima nepodržavanja predsjedničkih kandidata”, dodao je.

Post je objavio da je odluku donio vlasnik novina, osnivač Amazona i milijarder Jeff Bezos, citiravši dva izvora upućena u temu.

Djelatnici Posta koji rade na uvodniku su sastavili nacrt teksta podrške za potpredsjedniku Kamalu Harris koji je bio spreman za odobrenje uredništva, no nacrt nikada nije predstavljen, rekla je za CNN osoba upućena u materiju.

“Mnogi ljudi iz uvodnika su bili iznenađeni i ljuti”, kazao je izvor.

Post je podržao predsjedničkog kandidata na svakim izborima od 1980-ih. Lewis se u priopćenju referirao na ranije odluke uredništva da ne podrže kandidata kao pravo “kojem se vraćamo”.

“Priznajemo da će to shvatiti na razne načine, uključujući prešutnu podršku za jednog kandidata ili osudu drugog, ili kao odricanje od odgovornosti. To je neizbježno. Mi to tako ne vidimo. Mi to vidimo kao dosljednost vrijednostima za koje se Post oduvijek zalaže i kao nešto čemu se nadamo kod vođe: karakter i hrabrost u službi američke etike, poštivanje vladavine prava i ljudske slobode u svim njenim aspektima”, nastavio je Lewis.

Vlasnici novina u pravilu imaju ulogu u odabiru kandidata koje će list podržati i odobravaju uvodnike, koji se smatraju odrazom njihovih uvjerenja. Glasnogovornik novina nije komentirao izvješća.

“Kukavičluk”

Kolumnist novina Robert Kagan je za CNN rekao da je napustio list zbog odluke Bezosa da spriječi davanje podrške. Potez je također ubrzo osudio Marty Baron, bivši izvršni urednik Posta koji je vodio novine tijekom napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021.

“Ovo je kukavičluk, a demokracija je njegova žrtva. Donald Trump će ovo shvatiti kao pozivnicu da dalje straši vlasnika Bezosa (i druge)”, napisao je Baron u objavi na društvenim mrežama.

“Uznemirujuće beskičmenjaštvo u instituciji poznatoj po hrabrosti”.

Dok je Baron bio urednik, novine su osvojile Pulitzerovu nagradu zbog izvještavanja o napadu na američki Kapitol, koji su opisale kao “pokušaj puča”. Dok je bio predsjednik, Trump se sukobljavao s Bezosom, osobito kada je bila riječ o Amazonu. Trump je Post nazvao “lažnim vijestima” i odbacio novine kao “glavnog lobista” Amazona. Trump je izravno optužio Amazon da ne plaća dovoljno poreza te da zloupotrebljava američku poštansku službu.

Baron je u svojoj knjizi “Collision of Power” napisao da je Bezos taj koji pomogao odlučiti o sloganu “Demokracija umire u tami” koji su novine usvojile za vrijeme Trumpovog mandata. No, Bezosova odluka da ne podrži nijednog kandidata na ovogodišnjim predsjedničkim izborima je razljutila neke članove uredništva, rekli su izvori iz Posta za CNN.

“Bijesni smo”, rekao je jedan od autora, ukazujući na to da djelatnici razmatraju potpisivanje otvorenog pisma kojim bi kritizirali odluku.

Do odluke je došlo samo nekoliko dana nakon što je Patrick Soon-Shiong, vlasnik Los Angeles Timesa, spriječio namjeru novina da podrže Harris, što je dovelo do ostavki troje članova uredništva.

