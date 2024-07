Vođa francuske krajnje desnice oštro kritizirao savez ljevice i centra nakon gubitka izbora

Podijeli :

Dimitar DILKOFF / AFP

Vođa francuskog krajnje desnog Nacionalnog okupljanja (RN) Jordan Bardella žestoko se obrušio na svoje političke protivnike nakon iznenađujuće pobjede ljevičarskog saveza Nove narodne fronte (NFP) na parlamentarnim izborima u nedjelju.

Centristički tabor predsjednika Emmanuela Macrona i lijevi savez opisao je kao jedinstvenu stranku i savez nečasnih.

Bardella, nasljednik Marine Le Pen na čelu RN-a, obrušio se na “izborne sporazume” koji su “gurnuli Francusku u naručje Jean-Luca Melenchona”, čelnika tvrde ljevice.

Ljevičarski tabor i Macronove centrističke snage prije drugog kruga sklopile su savez iz interesa. Kako ne bi jedni drugima oduzimali glasove u izbornim jedinicama gdje su tri kandidata prošla u drugi krug, brojni kandidati su se povukli, što je znatno smanjilo broj mandata radikalne desnice.

“Zamah koji je nosio RN, koji ga je doveo daleko ispred u prvom krugu i omogućio mu da udvostruči broj zastupnika, ključni su elementi naše pobjede u budućnosti”, rekao je Bardella.

Prema prvim projekcijama, lijevi savez NFP vodi na parlamentarnim izborima i mogao bi osvojiti 172 do 215 od 577 mjesta. Nacionalno okupljanje moglo bi završiti na trećem mjestu sa 120 do 152 mjesta, iza Macronovog centrističkog tabora sa 150 do 180 mjesta.

Pomak udesno u Francuskoj stoga je manje izražen nego što se očekivalo nakon prvog kruga u kojem je RN dobio 33 posto glasova, ali krajnje desničarski nacionalisti ipak će znatno proširiti svoju parlamentarnu skupinu koja je dosad brojala 88 zastupnika.

