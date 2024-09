Vojni analitičar: Putinu curi vrijeme, gubici su strahovito veliki

Podijeli :

Vojni analitičar Robert Barić komentirao je s Domagojem Novokmetom u Pregledu dana današnje eksplozije pejdžera u Libanonu u kojima su tisuće ljudi ozlijeđene. Iako nema potvrde za to, oči svijeta uprte su u - Izrael.

Barić kaže kako je u ovom napadu ranjen i iranski veleposlanik u Libanonu.

Masovne eksplozije pejdžera kojima se koriste pripadnici Hezbolaha. Što se događa?

“Izrael nije priznao krivnju, ali Shin Bet može itekako izvesti ovo. Kako su uspjeli pejdžere hakirati, to ne znam, ali to treba pogledati u širem kontekstu. Izraelski napad na Gazu polako završava. Hamas nije uništen, ali Netanyahu želi napraviti ono što zove vječni rat. Izraelska javnost želi da se taoci vrate. … Morat ćemo čekati promjenu administracije u SAD-u da vidimo što će se događati u Izraelu i Ukrajini. Ali, ovaj rat traje već godinu dana i to isključivo da bi Netanyahu ostao na vlasti”, kaže.

“Bez obzira na sve nedostatke, ne možete podcijeniti izraelsku stranu”, govori.

Situacija u Ukrajini

Što se tiče situacije u Ukrajini, Barić kaže kako je Putin prije mjesec dana odlučio kako će odgovoriti na ukrajinski upad u Kursk.

Odlučio je polako iscrpljivati ukrajinske snage i prisiliti ih na povlačenje, a sad je jasno i da su ruski cilj tri mjesta koja Putin želi zauzeti prije nego što počne rasputica. “Čini se da mu nijedna strategija ne radi”, govori Barić.

Ako Ukrajinci uspiju izbiti na rijeku Sejm prije rasputice, Barić kaže kako su i ruski generali priznali da će trebati tjedni, možda i mjeseci da se Ukrajinci izbace. “Ruska snaga više nema stratešku priču”, kaže. Dodaje i da imaju velike probleme u manevarskom ratovanju, pozicije se mijenjaju, a oni to ne mogu pratiti. Takva situacija odgovara Ukrajincima.

“Putinu curi vrijeme, gubici su strahovito veliki”, zaključuje.

