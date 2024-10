Wall Street Journal: Musk i Putin se redovno čuju zadnje dvije godine

Podijeli :

ALEXEI DANICHEV / SPUTNIK / AFP

Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, čelnik svemirske kompanije SpaceX i vlasnik X-a (bivšeg Twittera), u posljednje je dvije godine u redovitom kontaktu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prema Wall Street Journalu.

Razgovori, koje je potvrdilo nekoliko sadašnjih i bivših američkih, europskih i ruskih dužnosnika, dotiču se osobnih tema te poslovnih i geopolitičkih napetosti.

U jednom je trenutku Putin zamolio Muska da izbjegne aktiviranje svoje satelitske internetske usluge Starlink preko Tajvana kao uslugu kineskom čelniku Xi Jinpingu, prenosi Index.

Musk ima pristup osjetljivim informacijama

Musk se ove godine pojavio kao jedan od najvećih podupiratelja predizborne kampanje republikanca i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa te bi se čak mogao naći i u Trumpovoj administraciji ako Trump pobijedi Kamalu Harris na izborima 5. studenog. Dok su SAD i njegovi saveznici posljednjih godina izolirali Putina, Muskov dijalog mogao bi signalizirati ponovni angažman s ruskim čelnikom i osnažiti Trumpovu izraženu želju za sklapanjem dogovora oko važnih tema kao što je rat u Ukrajini.

Elon Musk obećao da će svaki dan dati milijun dolara potpisniku njegove peticije Times: Vučić bi mogao odbiti EU i pridružiti se Putinu

U isto vrijeme, kontakti Muska i Putina izazivaju potencijalnu zabrinutost za nacionalnu sigurnost među ljudima u sadašnjoj administraciji Joea Bidena, s obzirom na Putinovu ulogu kao jednog od glavnih američkih protivnika.

Musk je uspostavio duboke poslovne veze s američkom vojskom i obavještajnim agencijama, što mu daje jedinstven uvid u neke od najosjetljivijih detalja američkih svemirskih programa. SpaceX, koji upravlja uslugom Starlink, dobio je klasificirani ugovor vrijedan 1.8 milijardi dolara 2021. i primarni je raketni lanser za Pentagon i NASA-u. Musk ima sigurnosnu dozvolu koja mu dopušta pristup određenim povjerljivim informacijama.

Izvori WSJ-a tvrde da se američka vlada suočava s dilemom jer je ovisna o tehnologijama Muskovih firmi. SpaceX u orbitu lansira vitalne satelite za nacionalnu sigurnost i tvrtka je na koju se NASA oslanja za prijevoz astronauta do Međunarodne svemirske postaje. No, zasad Musku nisu stigla nikakva upozorenja od strane vlade.

Kremlj potvrdio kontakte

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je jedina komunikacija koju je Kremlj imao s Muskom bila preko jednog telefonskog razgovora u kojem su on i Putin razgovarali o “svemiru, kao i sadašnjim i budućim tehnologijama”. Osim toga, rekao je da ni Putin ni dužnosnici Kremlja ne održavaju redovite razgovore s Muskom.

Musk je republikanski megadonator, Trumpu je dao čak 75 milijuna dolara

Glasnogovornica Trumpove kampanje nazvala je Muska “vođom koji se pojavljuje jednom u generaciji” i rekla da bi njihova “slomljena savezna birokracija sigurno mogla imati koristi od njegovih ideja i učinkovitosti”. “Što se tiče Putina”, nastavila je glasnogovornica, “samo je jedan kandidat u utrci pod kojim Putin nije izvršio invaziju na drugu zemlju, a to je predsjednik Trump. “Donald Trump je dugo govorio da će ponovo uspostaviti svoj mir snažnom vanjskom politikom kako bi odvratio agresiju Rusije i okončao rat u Ukrajini”, rekla je glasnogovornica Karoline Leavitt.

Musk je 2022., osim s Putinom, počeo komunicirati i s visokim ruskim dužnosnicima. Među onima s kojima je razgovarao je i prvi zamjenik šefa administracije ruskog predsjednika Sergej Kirijenko. On je jedan od najbližih Putinovih suradnika. On je zadužen i za nadzor ruskih okupiranih teritorija u Ukrajini koje je Moskva anektirala 2022, a to su Donbas, Luhansk, Herson i Zaporižja.

Utoliko je odnos na relaciji Trump-Musk-Putin zanimljiv zbog prisnih odnosa Trumpa i Putina za vrijeme predsjedničkog mandata Trumpa, kao i optužbi da se Rusija miješala u izbore 2016. kako bi pomogla uspjehu Trumpa protiv Hillary Clinton, što se na kraju i obistinilo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović: Pa nisam ja taj kojeg su financirali Rusi, HDZ su financirali Rusi Provjerite svoj IQ: Koliko slova S pronađete na ovoj mozgalici, toliko ste inteligentni