Zašto je Dan pada Bastille toliko važan Francuzima?

Francuski veleposlanik u Hrvatskoj Fabien Fieschi u Točki na tjedan pojasnio je što točno Francuzi obilježavaju 14. srpnja i zašto im je ovaj nacionalni praznik toliko važan.

Danas je Francuski nacionalni praznik. Možete li nam nešto reći o simbolici 14. srpnja?

14. srpnja prisjećamo se dviju stvari: Juriša naroda na zatvor Bastilleu, simbol tadašnje arbitrarne moći kralja. A godinu poslije održao se tzv. “Fete de la Fédération”, odnosno prva proslava jedinstva nove Francuske Republike. Dakle, radi se o prazniku u čijem je središtu demokracija.

Obilježava se u Francuskoj, ali imate i događaje diljem svijeta.

Sva francuska veleposlanstva organiziraju svečane događaje. Sinoć smo organizirali jedan događaj s vatrogascima. U Francuskoj je tradicija priređivati zabave u vatrogasnim postajama dan prije nacionalnog praznika.

Može li se francuski scenarij protiv krajnje desnice dogoditi i u Njemačkoj?

Ovaj smo intervju dogovarali prije više tjedana, glavna je namjera bila razgovarati o Olimpijskim igrama. U međuvremenu su u Francuskoj održani izvanredni izbori, rezultat kojih je jedna od glavnih vijesti u svijetu. Stoga je moje pitanje sljedeće… Funkcioniraju li stvari u Francuskoj normalno ili vlada politički kaos, kao što sugeriraju neki analitičari? Jesu li institucije Republike dovoljno snažne da osiguraju stabilnost u potencijalno dugim pregovorima o formiranju vlade?

Kao prvo, moram reći da nikako ne vlada kaos, nego demokracija. Ono što je divno u vezi s demokracijom jest to da ne možete predvidjeti ishod izbora, ljudi imaju priliku birati. Predsjednik Macron upravo je to odlučio učiniti, građanima je dao priliku da izraze svoje mišljenje i jasno odaberu. I građani su upravo to učinili, izišli su na izbore. Imali smo najveću izlaznost od 1981. godine, postojao je velik interes za izbore. A što se tiče samog ishoda izbora, nakon konačnih rezultata u drugom krugu bilo je veoma jasno da većina građana nije odabrala Nacionalno okupljanje, nego drugu opciju. Mislim da je Nacionalno okupljanje dobilo oko 143 zastupnička mjesta. A više od 400 mjesta otpada na druge opcije: konzervativce, centriste i ljevicu. Sada te političke snage moraju surađivati kako bi dokučile što će biti najbolji način za suradnju kako bismo imali stabilnu vladu. U Francuskoj nije bez presedana, ali nije uobičajeno nemati pravu većinu u parlamentu. No to nije bez presedana. Mnoge naše susjedne države gotovo konstantno imaju takvu situaciju. Dakle, stranke moraju surađivati i naći način za formiranje stabilne vlade. Predsjednik je zamolio aktualnog premijera Attala da zasada ostane kako bismo imali operativnu vladu.

Tako će biti i tijekom Olimpijskih igara, ili barem na njihovu početku? U ovom se političkom trenutku svi pitaju hoće li Olimpijada proći glatko.

18. srpnja započet će zasjedanje parlamenta, vidjet ćemo što će proizaći iz toga. Ali ljudi se ne bi trebali brinuti zbog Olimpijskih igara. Sedam godina ih pripremamo i već su donesene sve važne odluke, dovršeni su svi veliki infrastrukturni projekti pa se sada samo treba pozabaviti operativom i ljudi se ne trebaju brinuti. Davno smo odlučili da ćemo što više koristiti postojeću infrastrukturu, 95 % olimpijskih lokacija bit ću u okviru postojeće ili privremene infrastrukture. Dakle, manji troškovi i utjecaj na okoliš, što je bilo veoma važno. I vodili smo se idejom da Olimpijske igre sa stadiona dovedemo u centar grada, najvećim dijelom u Parizu. Natjecanja će se održavati na prepoznatljivim lokacijama: nadomak Eiffelova tornja, Trga sloge usred samog Pariza, u dvorcu Versaillesu… A otvaranje Igara bit će na rijeci Seini.

Dakle, bit će to povijesni prizori za Pariz i svijet.

Upravo tako!

Možete li nam nešto reći o brojkama i važnosti samih Igara?

Organizacija Olimpijskih i Paraolimpijskih igara golem je pothvat, kao da istovremeno organizirate 43 svjetska prvenstva. Ukupno očekujemo 15.000 sportaša na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama, više od 200 delegacija i 120 šefova država i vlada na ceremoniji otvaranja, čuo sam brojku od 16 milijuna posjetitelja… Dakako, Pariz je i turističko odredište pa smo ionako navikli na velik broj posjetitelja. Kad govorimo o javnom prijevozu, oko 500 ili 700 tisuća posjetitelja svaki će se dan koristiti javnim prijevozom kako bi došli do borilišta. Produžili smo postojeće linije metroa i otvorili više od 400 km novih biciklističkih staza, jer želimo da sve lokacije budu dostupne javnim prijevozom i biciklom, i tu smo opet mislili na okoliš. Dakle, radi se o golemom pothvatu, ali spremni smo. Ljude sigurno zabrinjava pitanje sigurnosti, smatramo to najvećim prioritetom i nečim što je od ključne važnosti za svaki događaj ovakvih razmjera. Svaki će dan na terenu biti više od 35.000 pripadnika sigurnosnih snaga, a na ceremoniji otvaranja bit će više od 45 tisuća pripadnika vojske i policije. Dakle, sigurnost će biti na veoma visokoj razini.

Drago mi je što to čujem. Važno pitanje vezano uz ove Olimpijske igre bilo je hoće li rijeka Seine biti čista da se u njoj mogu održavati plivačka natjecanja. Koje su posljednje informacije?

Doista, to je možda bio najveći izazov. Kupanje i plivanje u rijeci Seini zabranjeno je još od 1923. pa je trebalo uložiti velike napore. Uložili smo više od 700 milijuna eura u program čišćenja. Trebalo je izgraditi mnogo infrastrukture i surađivati sa svim zajednicama koje žive u okolici Pariza. A vijesti su prilično dobre. Posljednjih godina vidimo velika poboljšanja u smislu kvalitete vode. Ipak smo bili suočeni s nekim izazovima. Primjerice, kad dođe do oluja ili obilnih kiša, dio prljavštine s ulica završava u Seini. Ali izgradili smo novu infrastrukturu, dovršena je u lipnju. Dakle, veoma nedavno. Nadamo se da će uz ovu novu infrastrukturu sve biti u redu. Od početka lipnja počeli smo svaki dan analizirati kvalitetu vode, mislim da se analizira dvaput na dan, na različitim lokacijama, i posljednji rezultati prilično su umirujući. Gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo najavila je da će 17. srpnja plivati u rijeci s drugim plivačima. Nadamo se… Zapravo, sigurni smo da će sve biti spremno za Olimpijske igre.

Dakle, bit će mnogo sportaša, sigurna sam da će Francuska osvojiti brojne medalje.

Nadamo se!

Nažalost, Francuska je ispala s Eura nakon poraza od Španjolske. Što mislite o utakmici i tko je sada vaš favorit?

Španjolska je očito vrlo dobro igrala, bili su bolja momčad, odnosno barem su igrali bolje od nas. Ne osjećamo nikakvu gorčinu. Imali smo velika očekivanja, igrači su vjerojatno bili dosta razočarani jer nisu ušli u finale i kući donijeli pehar. Ali objektivno gledano, Španjolska je vrlo dobro igrala tijekom cijelog turnira pa mislim da vjerojatno zaslužuje naslov.

Dakle, ako biste morali, kladili biste se na Španjolsku?

Vjerojatno, ne želim izazvati diplomatski incident, ali mislim da je Španjolska vrlo dobro igrala.

