Aleksandar Battista Ilić: Vrijeme je da se pokaže suvremena umjetnička baština

Podijeli :

N1

Sutra počinje treće i najopsežnije izdanje Artupunkture s čak 30 projekata. Tim povodom u Newsroomu smo razgovarali s umjetničkim direktorom Aleksandrom Battistom Ilićem. Kako je rekao drago mu je što je i Turistička zajednica Zagreba i gradska vlast prepoznala važnost predstavljanja suvremenog Zagreba koji ima što pokazati i ponuditi, a da to nije samo tradcionalna, nego i suvremena baština. Ilić ističe kako su se posljednjih 70-ak godina događale fantastične stvari u umjetnosti, arhitekturi, urbanizmu i vrijeme je da ih počnemo komunicirati. Sve se to događalo baš u Zagrebu i aktivno je mijenjalo svjetsku povijest umjetnosti. Za razliku od ostalih područja, umjetnost i umjetnici ne funkcioniraju na način interesnih grupa i to je, kaže, njihova najveća prednost i zato to im građani vjeruju i zato je odaziv uvijek fanstastičan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.