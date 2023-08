Gradovi diljem Hrvatske proglasili sajamske dane

Podijeli :

Sve više gradova odlučilo je priključiti se valu pobune zbog uvođenja neradnih nedjelja pa su blagdane, poput onoga Velike Gospe koja je u utorak, odlučili pretvoriti u sajamske dane. Učinio je to danas i gradonačelnik Zagreba. To znači da se tog dana može odvijati prigodna prodaja na štandovima. Ali neki su otišli su i korak dalje pa su tako Split i Pula sve nedjelje do kraja ovog i idućeg mjeseca proglasili sajamskim danima. Iz Ministarstva gospodarstva odgovaraju kako je vrlo jasno što se smatra prigodnom prodajom - samo proizvodi vezani uz sajmove, ništa van toga.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.