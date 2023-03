Grmoja neće kupiti obveznice: Ne vjerujem Vladi, pretvorili su to u PR platformu

Podijeli :

Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja gostovao je u N1 studiju. Rekao je da nema namjeru kupiti obveznice jer ne vjeruje Vladi: "Nisam siguran je li to najbolja moguća investicija. Vlada je to pretvorila u svoju PR platofrmu gdje gotovo svakog dana imamo ministra Filipovića i Primorca koji govore koliko je uloženo. Problematično je što smo kroz cijelo ovo razdoblje inflacije imali punjenje državnog proračuna na račun hrvatskih građana, a vidjet ćemo na koji će se način nastaviti s tim mjerama. Na dodatnu inflaciju je sigurno utjecalo uvođenje eura iako ministar govori da su to neznatna povećanja što nije točno. Kad govorimo o inflaciji od 11% treba naglasiti da su oni osnovni proizvodi najviše porasli, što pogađa upravo najugroženije, one koji ne mogu kupiti državne obveznice", ističe Grmoja. Ostatak razgovora pogledajte u videu.

