Inflacija je pala, osjete li to građani?

Premda smo drugi najgori u Europi po visini inflacije, utješno je što je ona u odnosu na kolovoz značajnije pala i sada iznosi 6,6 posto. U Vladi su uvjereni da mjere koje su poduzete daju rezultate. Sudeći prema odgovorima građana, oni pad inflacije još ne osjećaju. No predaha nema, ponovno rastu cijene sirove nafte pa je pitanje može li to dovesti do novih cjenovnih poremećaja.

