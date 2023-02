Konačno su stigle bijele liste, ali još nisu dostupne građanima

Podijeli :

Konačno su stigle. Ministarstvo gospodarstva predstavilo je tzv. bijele liste, odnosno aplikaciju pod nazivom Kretanje cijena na kojoj će kupci moći uspoređivati cijene tri trgovačka lanca. 40 dana nakon uvođenja eura moći će tako pratiti kakva je aktualna cijena, u odnosu na one od 31. prosinca. Za ostalih sedam, kažu u ministarstvu, cijene će popisivati sami. No, aplikacija je do sljedećeg tjedna u testnoj fazi i nije dostupna građanima.

