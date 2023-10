Matić: Tri su službena i tri pozadinska razloga za suzdržanost Njemačke oko Rezolucije o Gazi

Podijeli :

Njemačka Vlada trpi velike kritike opozicijske, ali i koalicijskih partnera iz vladajuće koalicije zbog odluke da prilikom glasanja o Rezoluciji o miru u Gazi bude suzdržana. Govoreći u Newsroomu N1 televizije o takvom raspoloženju u njemačkoj javnosti, novinar Deutsche Wellea Srećko Matić otkrio je kako se doznalo da odluka o suzdržanosti nije bila usuglašena sa svim partnerima u vladajućoj koaliciji. Također, sve se više spekulira i o pozadinskim razlozima ovakve odluke osim onih javno objavljenih, a to je propust da se Hamas osudi izrijekom kao teroristička organizacija, nenavođenje potrebe oslobađanja izraelskih talaca te izostanak jasne deklaracije da Izrael ima pravo na samoobranu. "Posljednjih dana u analizama u Njemačkoj postavlja se pitanje što bi mogli biti stvarni razlozi njemačke suzdržanosti. Narodna izreka kaže da je to izbor između kuge i kolere, da se ne može odabrati pravu stranu i da će uvijek biti kritičara, ma kako odlučili. No, dobri poznavatelji njemačke politike prema Bliskom istoku smatraju da bi stvarni razlog njemačkog suzdržanog stava mogao biti pokušaj da Njemačka otvori koridore prema nekim novim političkim potezima u smjeru njemačke posredničke uloge u oslobađanju talaca, a u suradnji s arapskim državama s kojima Njemačka već dugo jako dobro ekonomski surađuje. Dodatno se objašnjava kako je Njemačka željela minimalizirati mogućnost da se trenutno emocionalno nabijena i zapaljiva situacija prelije i na njemačke ulice u smislu nekih većih nerada. I zadnja stvar, da je Njemačka na taj način otvorila sebi mogućnost da bude neka vrsta posrednika između zaraćenih strana", naveo je Matić moguće pozadinske razloge za suzdržanost Njemačke oko Rezolucije o Gazi o kojima se ovih dana špekulira u njemačkim medijima.

