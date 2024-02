Milanović prozvao Turudića, vladajući njega

Podijeli :

Izvanrednu tiskovnu konferenciju sazvao je danas predsjednik Republike da upozori na budućeg glavnog državnog odvjetnika koji po njemu to ne može i ne smije biti zbog, među ostalim, ozbiljnih sigurnosnih zapreka. Progovorio je o susretima Ivana Turudića i Zdravka Mamića i napomenuo da je zgrožen reakcijom premijera na ova saznanja - no da će on tome stati na put, onime što mu je na raspolaganju. Premijer danas šuti, no iz HDZ-a poručuju - a zašto sporni nisu sastanci Milanovića s Draganom Kovačevićem?

