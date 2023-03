Ogroman problem u ocjenjivanju državnih službenika: “Takvih je svega nekoliko”

Podijeli :

Vlada priprema Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama kojima bi se napokon ujednačile plaće za ista radna mjesta u javnom sektoru. Reforma bi omogućila i nagrade za vrijedne službenike te sankcije za one koji ne obavljaju svoje radne obveze. Sporan je kratak rok – zakon vlada želi poslati u saborsku proceduru do ljeta jer je to preduvjet za povlačenje nove tranše od 700 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije.