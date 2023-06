Ostojić o turističkoj sezoni: “Cijene su veće, ali ne odskačemo od konkurencije”

Podijeli :

O predstojećoj sezoni i zakonskim rješenjima za našu najpropulzivniju granu - turizam, u Newsroomu smo razgovarali s direktorom Hrvatske udruge turizma Veljkom Ostojićem. Kako je rekao, booking ide dobro, ali je još prerano govoriti o nekim zaključcima za sezonu. Što se tiče cijena, činjenica je da je i u turizmu inflacija i kriza ostavila traga jer su, kaže, inputi rasli. To se odrazlo i na cijene ponuda, ali ništa dramatično i ništa više od konkurencije na Mediteranu. Ako je netko i pretjerao, tvrdi Ostojić, to je rijetkost i ne znači da neće biti moguće korekcije. Što se tiče novog Zakona o turizmu koji se priprema, Ostojić kaže da je on svakako iskorak i ide u dobrom smjeru. Misli i da je dobro rješenje uvođenje ekološkog turističkog doprinosa ("naplaćivanja ulaza u neke gradove i mjesta) kako bi se spriječio "over" turizam. Cijeli razgovor pogledajte u videu.