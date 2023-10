Prosječnoj obitelji s dvije djece u Rijeci plaća raste od 31 eura mjesečno

Podijeli :

Riječki gradonačelnik Marko Filipović tek nakon dvije godine mandata odlučio je sazvati prvu konferenciju za novinare. I to kako bi objavio novi paket poreznih kompenzacijskih mjera. Da bi nadoknadio gubitak prireza, stope poreza na dohodak bit će visokih 22,4 i 33,6 posto. Prosječnoj obitelji s dvije djece to znači povećanje plaće od 31 eura mjesečno. Riječka javnost općenito nije oduševljena dosadašnjom vladavinom Marka Filipovića. Obećao je "Novi ritam grada", no mnogi smatraju da je on usporen, a ne ubrzan...

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.