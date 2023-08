Podijeli :

Na račune umirovljenika u rujnu stižu veće mirovine, i to za 8,42 posto. Posljedica je to dosad najvećeg usklađivanja mirovina prema omjeru rasta stopa potrošačkih cijena i plaća. No, iako je svaki dodatni euro u novčanicima dobrodošao, umirovljenici upozoravaju na nepravdu, jer će jednake povišice dobiti i oni s najnižom i najvišom mirovinom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.