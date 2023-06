U Zagreb stiže “vuk s Wall Streeta”: “Osam mjeseci smo dogovarali dolazak”

Podijeli :

Saša Tenodi, socijalni pedagog i jedini NLP trener pod originalnom licencom na ovim prostorima, gostovao je u Novom danu gdje je najavio regionalnu konferenciju "The Wolf Strikes Again" za unaprijeđenje prodajnih vještina. Uz brojne prodavače i predavače u Zagreb 17. studenog stiže i "vuk s Wall Streeta" Jordan Belfort čija je priča postala globalno poznata nakon istoimenog filma Martina Scorsesea. Osam mjeseci su trajali pregovori za njegov dolazak, otkrio je Tenodi i dodao: "Ima on grešaka iza sebe, ali je izvrstan komunikator. Poučavat će verbalne i neverbalne obrasce kako uvjeravati druge. Jordan Belford je brend, ima jako dobru neverbalnu komunikaciju."

