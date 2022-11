Vatreni otputovali u Saudijsku Arabiju

Podijeli:







U nedjelju počinje Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru na kojem se nadamo još jednom uspjehu hrvatske reprezentacije. I igrači su puni optimizma, a danas su i otputovali na bliski istok, no najprije u Saudijsku Arabiju. Operacija Katar i službeno je počela. Nakon okupljanja u središtu Zagreba Vatreni su krenuli na pet sati dug let do Rijada gdje će u srijedu odigrati pripremnu utakmicu protiv Saudijske Arabije. Bit će to samo zagrijavanje za prvi susret na Mundijalu protiv reprezentacije Maroka.