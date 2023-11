Četvrti dan prosvjeda poljoprivrednika

Podijeli :

Četvrti je dan prosvjeda poljoprivrednika nezadovoljnih načinom na koji Vlada rješava problem afričke svinjske kuge. Nekoliko desetaka njih i dalje su na prometnici koja vodi do graničnog prijelaz Županja-Orašje i tvrde da će ondje i ostati dok im se ne ispune zahtjevi. Unatoč najavama nije došlo do širenja prosvjeda, a kretanje s traktorima prema policiji koja blokira put do granice koje je izgledalo kao pokušaj proboja nazvali su performanceom za medije.

