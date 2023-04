Podijeli :

N1

Do 28. travnja traju prijave za pilot projekt cjelodnevne škole. Na jesen će nova reforma zahvatiti 50 osnovnih škola, a preostalih 619, za sada se, mogu nadati da će za četiri godine biti spremne upregnuti u petu kako bi i one započele nastavu od 8 do 17 sati.

