Podijeli :

N1

Već godinama se razgovara o teritorijalnom preustroju i ogromnom broju jedinica od kojih mnoge postoje kao same sebi svrha i ne mogu građanima isporučiti usluge no od reforme ništa. Vlada je u rujnu prošle godine izašla s javnim pozivom da se općine dobrovoljno spoje ili ukinu - no, od toga ništa. Spojiti se ili ukinuti ne želi niti jedna jedina općina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.