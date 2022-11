Festini: Danska je spremna za veliku koaliciju

Podijeli:







Nakon jučer održanih izbora danski Socijaldemokrati imaju rekordan broj mandata, ali je njihova liderica Mette Frederiksen ipak odmah podnijela ostavku na premijersku funkciju. "Ona ostaje u tehničkom mandatu i počinje pregovore o novoj koaliciji," kaže novinar Jesper With Festini. "Teoretski je ponovno moguća koalicija ljevice koja je do sada bila na vlasti, ali jedna od stranaka nije za to zainteresirana. Pojavila se i nova stranka, Umjerenjaci, koje vodi nekadašnji premijer Rasmussen, zagovornik velike koalicije. Rasmussen želi podržati vladu u kojoj bi bili i Socijaldemokrati i Liberali, stranka desnog centra, i to je sad najizglednija opcija," pojašnjava naš sugovornik. Izvanredni izbori raspisani su zbog skandala s usmrćivanjem milijuna nerčeva, vrste vidri koja se u Danskoj masovno uzgajala zbog krzna. Životinje su usmmrćene naredbom Valde kad je otkriveno da mogu prenositi koronavirus, a naknadno je ta odluka dovedena u pitanje. Desnica se nadala krahu Socijaldemokrata zbog tog slučaja, no to se na kraju nije dogodilo.

