“HDZ bi vladao 100 godina da smo išli s drastičnjim promjenama izbornih zakona”

To što tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović - da 9 od 10 izbornih jedinica odgovaraju preporukama Ustavnog suda bilo bi točno ako bi se kao temelj uzeo popis stanovništva, a ne registar birača kaže demograf Nenad Pokos. On je prvi izradio izborne jedinice po modelu 10 puta 14, a da svaki glas ima približnu istu težinu, ali s bitnom razlikom - kao bazu je koristio popis stanovništva, a Vlada je koristila registar birača. Pokos je postavio pitanje legitimnosti izbora no i na to premijer ima odgovor - registar birača jedini je zakonski dokument koji vrijedi za izbore, a onima koji zazivaju popis stanovništva stigla je poruka - da ni on nije vjerodostojan.

