Hoće li stranci od srpnja masovno kupovati poljoprivredna zemljišta u Hrvatskoj?

Od prvog srpnja iduće godine stranci će moći kupovati poljoprivredna zemljišta u Hrvatskoj. Do sada su ga jedino mogli kupiti ako su imali registriranu tvrtku u našoj zemlji. Istječe desetogodišnji moratorij koji nam je odobrila Europska unija nakon ulaska u EU. Tijekom tog razdoblja trebali smo srediti zemljišne knjige, okrupniti zemljište i omogućiti hrvatskim poljoprivrednicima da lakše dođu do zemljišta. No, poljoprivrednici sada mole na odgodu zabrane, ali iz ministarstva ističu - Hrvatska se osigurala da ne dođe do masovne kupnje naše zemlje.

