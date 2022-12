Hrvatski euro konačno je u hrvatskim rukama

Podijeli :

Izvor: HNB

Prve kovanice eura s hrvatskim motivima u džepovima su građana. Od danas se u svim poslovnicama pošte, fine i banaka za 100 kuna može kupiti paketić kovanica u svim apoenima. No ne smiju se koristiti do 1. siječnja niti u Hrvatskoj niti u drugim članicama Europske unije, oni koji bi to pokušali, mogli bi biti i kažnjeni, stoga oprez! Dok neki smatraju kako nema potrebe žuriti s nabavkom sitnih eura, trgovci pozivaju građane da ih ipak pripreme, jer bi u prvim danima moglo biti problema s opskrbom trgovina i ugostiteljskih objekata eurima. Više u prilogu Ivane Tomić.