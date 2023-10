Iz Slovenije poručuju da će kontrole na granici neće biti kakve su bile prije nove godine

Podijeli :

Svega nekoliko sati dijela nas do ponovne uspostave kontrole na granicama sa Slovenijom. Ni nepunih deset mjeseci otkako smo proslavili ulazak Hrvatske u Schengen. Zasad je to na deset dana, ali moguće i do dva mjeseca Iako naša Vlada kaže da to nije suspenzija Schengena, a iz Slovenije poručuju da će kontrole neće biti kakve su bile prije nove godine - činjenica je da će se ponekad i ponegdje ponovno vaditi dokumenti i davati na pregled.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.