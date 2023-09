Iznajmljivači na meti novog poreza: Hoće li skočiti cijene noćenja?

Podijeli :

U sklopu porezne reforme iz Vlade su najavili i oporezivanje nekretnina za odmor, no o visini tog poreza odlučivat će svaka općina ili grad zasebno. Iznajmljivači apartmana koji su do sada plaćali simboličan paušal nadaju se da će lokalne vlasti ići na što manji iznos, a on može biti u rasponu od 60 centi do pet eura po kvadratu.

