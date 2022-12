Jesu li škole spremne za podjelu besplatnih obroka?

Podijeli :

Izvor: N1

Najmanje jedan besplatan školski obrok dnevno za svakog od oko 310 tisuća učenika osnovnih škola, i to već od početka drugog polugodišta 9. siječnja iduće godine – potez je to Vlade koji je u otvorio pitanje: kako realizirati obrok u svim školama? Sve to još jednom je pod povećalo stavilo infrastrukturne probleme, nemogućnost nabave i dogovora te velike razlike diljem Hrvatske i u dijelu osnovnoškolskog obrazovanja. Priču s otoka Brača donosi Božidar Lončar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.