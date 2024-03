Kazališni glumac i redatelj: “Naš je život nije glamurozan kako se misli”

Podijeli :

Povodom Svjetskog dana kazališta u Newsnightu je gostovao kazališni glumac i redatelj Ivan Đuričić koji je s Ivanom Hrstićem razgovarao o obilježavanju tog dana, ali i o životu dramskih umjetnika. Govoreći o životu kazalištaraca istaknuo je: "Život dramskih umjetnika puno je manje glamurozan nego što to često djeluje ili nego što se prikazuje u javnosti. Taj život nije glamurozan ni luskuzan, a bogme niti uhljebarski. Dapače, kazališni umjetnici zaista rade punom parom. Većina kazališnih umjetnika su zapravo samostalni umjetnici, nemaju fiksnu plaću, pa je taj život vrlo neizvjestan i mukotrpan i često izgleda tako da ustanete ujutro u 4 da biste se odvezli do nekog grada i odigrali jutarnju predstavu ili dvije, pa se vratite uZagreb gdje onda imate večernju predstavu, a sve to samo da biste preživjelli od prvog do prvog."

