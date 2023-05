Ministarstvo turizma prvi put donosi zakon o turizmu

Podijeli :

Pred novom smo turističkom sezonom. Gužve, slaba prohodnost gradskih i prigradskih cesta, zagušene stare gradske jezgre slike su koje prate hrvatski turizam. No to će se itekako mijenjati. Ministarstvo turizma prvi put donosi krovni zakon - zakon o turizmu koji bi trebao donijeti više reda i više održivosti, no najveći dio odgovornosti bit će na jedinicama lokalne samouprave. Upravo će one diktirati kakav turizam žele u svojim sredinama.

