Era jeftinog ljetovanja završena: Kamo putuju Hrvati kojima je naša obala skupa?

Podijeli :

Za dio građana Hrvatske odlazak na more ovo ljeto bit će nemoguća misija. Na cijeni će biti i prijateljski i obiteljski kapaciteti. No oni koji si mogu priuštiti višednevni odmor, iz putničkih agencija napominju, radije će potrošiti za ljetovanja na Mediteranu. Tako su Tunis, Egipat i Grčka hit destinacije dijela Hrvata dok će se oni koji za to nemaju "kuhati" na asfaltu jer je ljetovanje na Jadranu postao luksuz.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.