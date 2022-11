Ni Vlada ni Fortenova ne znaju ništa o promjeni vlasništva

Podijeli:







Još od sinoć, otkako je ruska državna banka Sberbank objavila da je prodala svoj udio u hrvatskoj Fortenovi, traje prava drama. Novi vlasnik gotovo 50 posto vlasništa Fortenove je šeik Sar bin Markhan Alketbi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Šeik čak i planira doći u Hrvatsku idući tjedan, htio bi se sastati s premijerom Plenkovićem i Upravom Fortenove, no Plenković kaže kako nema nikakvih informacija o tome. Zvuči nevjerojatno da je moćni šeik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kupio 43.4 posto udjela u hrvatskoj Fortenovi, a da to ne zna baš nitko. Iz Fortenove poručuju kako nema nikakve službene informacije o tome da je došlo do promjene vlasništva, a predsjednik Vlade Plenković sve prati iz Berlina.

