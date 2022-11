Šibensko brodogradilište Iskra dokaz je da brodogradnja u Hrvatskoj nije izumrla

Podijeli:







Jedna pozitivna gospodarska priča. Šibensko brodogradilište Iskra u vlasništvu Slovenaca dokaz je da brodogradnja u Hrvatskoj nije izumrla, ali i da se u toj branši može raditi u plusu. Posla imaju preko glave. Narudžbe stalno pristižu, navozi su krcati, a skoro su popunjeni i svi kapaciteti za remontnu sezonu. No, imaju jedan veliki problem - radna snaga. Natječaji su otvoreni, no nitko im ne dolazi. Kruno je sa samo 20 godina postao glavni i odgovorni u Iskri za ovaj stroj koji kodnim zapovijedima reže aluminijski lim. Srce je to proizvodnje brodova koji se ovdje rade isključivo od aluminija izrezanog upravo kod Krune.

