Većini veleposlanika do kraja godine istječe mandat, a dogovora nema

Većini veleposlanika do kraja godine istječe mandat. I to je problem kojeg su svjesni i predsjednik i premijer. Ipak u tri godine kohabitacije potpisano je samo jedno veleposlaničko mjesto i to ono za Hidu Biščevića koji je na mandatu u Beogradu. Nakon što se pet do 12 uspio postići dogovor oko šefa VSOA-e, odškrinuta su vrata nadi da bi se Plenković i Milanović mogli dogovoriti i oko veleposlaničkih mjesta. Predsjednik države ponovio je svoj poziv premijeru za razgovore i konzultacije na koje je on spreman već idućeg tjedna.

