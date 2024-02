Zadnji dan za očitovanje o koeficijentima

Podijeli :

Liječnici su spremni za štrajk, završili su sve pripreme. Drugi u javnom sektoru ne najavljuju takav radikalan potez, ali dio sindikata sutra ide na Markov trg. Premijer poziva na dijalog, a iz Vlade stižu i optužbe da su se u akciju uključile i neke političke stranke. Uz to, danas je zadnji dan da se sindikati očituju o uredbi o koeficijentima, a do podne su to učinila samo četiri sindikata.

