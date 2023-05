Žonje: Vladine najave o većim plaćama čisti populizam, više štete nego koristi

Podijeli :

Prema istraživanju portala Moj Posao čak je 45 posto radnika odlučilo dati otkaz u protekle tri godine. Kako je rekao direktor portala Igor Žonja, i on je pomalo ostao iznenađen tom brojkom, no kako kaže tržište rada i u Hrvatskoj se mijenja i on kaže mijenja se na bolje i sada više posloprimci diktiraju tempo.

Iako su u istraživanjima bolje plaće navedene kao najčešći razlog, Žonja kaže da je to trenutno tako zbog inflacije, ali da je radnicima jako bitno i u kakvim uvjetima rade i kakvo je radno okružje. Komentirao je i najavljena porezna rasterećenja koja bi dovela do većih plaća. Ono što se pojavilo u javnosti ocjenjuje lošim prijedlozima i populističkim potezima. Uvjeren je i da bi se ukidanjem prireza kaznili gradovi u kojima HDZ nije na vlasti i da se očito o tome ozbiljno razmišlja zbog sitnih političkih interesa. Cijeli razgovor pogledajte u videu.

