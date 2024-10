700 učenika ne dolazi u školu, roditelji na sastanku: “Ako je to rješenje, pozdravljam tog masterminda”

Podijeli :

Sastali su se roditelji u osnovnoj školi u Novom Zagrebu u koju je premješten dječak zbog kojeg se iz prethodne škole ispisao cijeli razred. Učenici s kojima bi sada trebao pohađati četvrti razred ni danas nisu došli u školu.

Podršku roditeljima i učenicima pružili su i mnogi drugi pa danas na nastavu nije došlo 700 učenika od ukupno njih tisuću pohađaju tu školu.

Ranije danas, roditelji su se okupili ispred zagrebačke škole te su poručili da se bore za prava svoje djece, ali i prava problematičnog dječaka kojem je nužna stručna pomoć.

U 19 sati zakazan je sastanak vijeća roditelja na kojemu će vidjeti hoće li im Ministarstvo i Grad ponuditi kakvo rješenje.

“Ministar Radovan Fuchs je danas dao izjavu, minimalno pet puta je ponovio pitanje: Što je njemu činiti? Ako on ne zna što mu je činiti, na kome je onda da zna? Nas je prozvao da mi dolazimo iz dvorišta voditi školstvo. Da, ja dolazim samo zbog svog djeteta. Ja njega pitam, on je rekao da dijete ima problem u ponašanju, kako kao ministar školstva može dati dijagnozu djetetu. Želimo prvenstveno pomoći tom djetetu, našoj djeci, školstvu i učiteljima”, rekla je majka jednog od učenika za Index.

Dodala je i da se ništa neće promijeniti ako se dijete ispiše iz ove škole.

“To dijete ima pravo školovanja kao svačije dijete. Cilj je da se tom djetetu pomogne. Ako dijete ima problema u ponašanju, znači da će uz stručnu pomoć promijeniti to ponašanje. To dijete je već trebalo biti pod nadzorom onih koji to znaju. Ne među hrpom učenika koji mu ne mogu pomoći”, rekla je.

“On će rasti skupa s našom djecom”

“Okupili smo se radi tog djeteta jer mu očito treba pomoć. Zakazale su sve institucije. Sastali smo se i na kraju krajeva da zaštitimo svoju djecu jer će rasti s našom djecom i vrijeme provoditi s njim”, rekla je druga majka Indexu.

“Ponovno ništa nije riješeno”

“Ponovno ništa nije riješeno. Na sastanku su bili predstavnici roditelja, pročelnik iz Grada i državna tajnica te Agencija za obrazovanje. Da se problem prebaci iz jedne škole u drugu – netko treba biti mastermind za to. Obećavaju asistente, ali ne razumijemo kako to nisu riješili s asistentima u prošloj školi. Tražimo da se pokaže empatija prema roditeljima iz ove škole i djeci koji danas nisu bili na nastavi”, rekao je jedan od roditelja koji je bio na sastanku.

“Silne institucije ne mogu riješiti jedno problematično dijete. Ono za što primaju plaću, možda bi trebali razmisliti o svojoj stručnosti. Ako je rješenje da djeca ne idu u školu, pozdravljam tog masterminda”, rekao je otac djeteta.

Dodao je i da “stvar nije riješena te da učenici ni sutra neće ići u školu”.

