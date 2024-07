Analitičar o kandidaturi Primorca: “Očito ne ulazi u to jer ga je HDZ jučer zamolio”

Podijeli :

Ivo Čagalj/PIXSELL

Dragan Primorac, liječnik i znanstvenik, stručnjak za forenzičku genetiku i sveučilišni profesor, ali i ministar znanosti i obrazovanja u dvjema vladama Ive Sanadera, bit će uz potporu HDZ-a nezavisni kandidat za predsjednika Republike i dugoočekivani protukandidat Zoranu Milanoviću.

Dragan Primorac je svojedobno bio član HDZ-a sve dok se na predsjedničkim izborima 2009. godine nije kandidirao kao nezavisni, iako je stranka tada imala svoga kandidata. Izašao je iz stranke i otada je izvan aktivne politike. No, kao znanstvenik intenzivno je prisutan u javnosti.

Dragan Primorac i službeno kandidat za predsjednika Republike Hrvatske

Na svome Facebooku proteklih dana, kao uvertiru kandidaturi, objavio je niz fotografija na kojima je u društvu poznatih osoba – zagrebačkim nadbiskupom u miru kardinalom Josipom Bozanićem, nobelovcima Richardom Robertsom, Greggom Semenzom i Svante Pääbom, američkim liječnikom Rajeshom Vyasom (koji je, kako piše, radio u administracijama Baracka Obame i Donalda Trumpa), bivšim MMA borcem Mirkom Filipovićem, nogometašima Lukom Modrićem, Danijem Olmom…

Zašto Primorac, a ne Anušić?

Kako to da je HDZ nakon dugog traženja odlučio isturiti Primorca kao nezavisnog, pitali smo komunikacijskog stručnjaka i političkog komentatora Jerka Trogrlića.

“U HDZ-u su imali nekoliko potencijalnih kandidata, a pokazalo se da Dragan Primorac i Ivan Anušić stoje najbolje. Naravno, njih dvojica su bitno različiti jer Anušić ima potencijal za ujediniti čitavo biračko tijelo od centra desno. U tom smislu, on je posve drugačiji kandidat od Primorca koji je nezavisni i proteklih se petnaestak godina, otkako nije ministar, profilirao kao znanstvenik. U ideološkom smislu, Primorac ima potencijal zahvaćanja šireg biračkog tijela”, kazao je Trogrlić.

Drugi zalet Dragana Primorca na poziciju predsjednika države?

Zbog unutarstranačkih odnosa Anušić nije ušao u utrku.

“Time bi Anušić dugoročno prestao biti konkurencija Andreju Plenkoviću. Za Plenkovića bi Anušić bio “win-win” kandidat. Ako bi pobijedio, HDZ bi dobio predsjednika. Ako bi izgubio, ne bi više bio snažan oponent Plenkoviću u stranci. Mislim da iz tog razloga Anušić nije išao u utrku. Pitanje je bi li imao punu i iskrenu podršku stranke. Za njega bi gubitak izbora bio velik politički rizik”, tvrdi Trogrlić.

“On ima želju i ambiciju, a HDZ platformu”

“HDZ je na koncu odlučio ići u ovom smjeru i pretpostavljam da Primorac ima i želju i ambiciju, a platforma HDZ-a tu mu želju i ambiciju podiže na puno višu razinu od one koju je imao 2009. kada je išao kao nezavisni kandidat i dobio šest posto glasova”, dodaje.

Analitičar: Ovaj tip kampanje bi mogao predstaviti izazov Milanoviću

Budući da se ne doimaju da su sličnog političkog sentimenta, Trogrlića smo pitali hoćemo li na predsjedničkim izborima gledati sraz “populista” Milanovića i “elitista” Primorca. On, međutim, kaže da Primorca ne bi nazivao elitistom.

“On je bio neuobičajeno prisutan u javnosti proteklih 15 godina za nekoga tko je izvan aktivne politike. Teško ćete naći da je prošao mjesec da ga nije bilo u medijima. To je sigurno bio dio njegovog poslovnog modela, ali i držanja političkih dionica na visokoj razini. Primorac ne ulazi u ovo “preko noći” ili zato što ga je to HDZ jučer zamolio. Očito već dugo radi na tome, što pokazuje njegovu sistematičnost i ozbiljnost”, ističe naš sugovornik.

“Neće proklizati u javnim nastupima”

Što se tiče javne vidljivosti, Primorac nije nepoznat. A što se tiče popularnosti, Trogrlić kaže da će morati proći test javnosti.

Milanović: Svejedno mi je tko će biti HDZ-ov kandidat za predsjednika jer će biti u šakama Plenkovića

“Svih ovih godina on je bio promatran kao znanstvenik i liječnik, a ne kao aktivni političar. I sada mu slijedi susret sa stvarnošću u čemu ga građani više neće promatrati kroz prizmu njegovog znanstvenog rada, nego političkih ambicija. Prednost je Zorana Milanovića što je već prošao svo to sito i rešeto i o njemu više nemamo što novo saznati. U prvih mjesec dana vidjet ćemo kako će se Primorac držati, iako nije novi u tome kao što bi, recimo, bio Miro Gavran. Bio je ministar u dva mandata i nije neuk pa mislim da neće proklizati u javnom nastupu. No, treba vidjeti reakciju političkih oponenata i ostalih aktera koji će se referirati na njegovo uključivanje. Nakon tih mjesec-dva, njegov rejting bit će realna slika i vidjet ćemo kako je izdržao povratak u politiku”, objašnjava Trogrlić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.