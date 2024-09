Analitičar: “Primorac je komarac koji isisava krv HDZ-u, a Milanović darivatelj, ali ne iste krvne grupe kao SDP”

Podijeli :

Predsjednički izbori su za tri mjeseca i još nije poznato koliko će biti službenih kandidata, a ovi koji su zasad najavili kandidature u pretkampanji djeluju suzdržano. Osim Zorana Milanovića, naravno.

Zoran Milanović je u komotnijoj poziciji jer kao aktualni predsjednik u sklopu svojih protokolarnih aktivnosti već može voditi kampanju, diktirati joj smjer i sadržaj.

Na koju će kartu Milanović igrati u kampanji?

No, još se ne nazire koje će teme dominirati kampanjom – svjetonazorske ili socijalne, hoće li kampanja biti u rukavicama ili “prljava”, hoće li u njoj prevagnuti nešto ozbiljno ili trivijalno. Ili će biti smjesa svega toga.

“Svi su pasivni, dominiraju neteme”

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako mu se čini da se u ovoj fazi (pret)kampanje javlja, plenkovićevski rečeno, niz netema.

“Milanović kao aktualni predsjednik nema razloga iznositi neke teme osim naglašavanja svoje uloge u hrvatskom političkom životu te dokazivanja da ne troši previše goriva za lepršanje helikopterima. Svi ostali kandidati ponašaju se, koliko vidim, toliko pasivno da je naprosto neugodno govoriti o kampanji. Kampanja pretpostavlja nekakvu uzavrelu vidljivu aktivnost, a ja to ne vidim”, kaže.

Puhovski: “Primorac igra na finoću, samo ‘peace brothers’, da se svi volimo…”

Zasad izostaje i očekivano verbalno suočavanje Milanovića i Dragana Primorca, kandidata kojeg podržava HDZ. A ni ostali kandidati, dodaje Puhovski, ne rade išta.

“Marija Selak Raspudić je vjerojatno mislila da će doći do mačo sukoba Milanović-Primorac pa će ih ona ženskim glasom pomirivati, a ispada da je Primorac onaj koji u javnost lansira ženski glas pomirbe pa je ona ostala bez teme. Ivana Kekin je većinu vremena u svojim dosadašnjim nastupima posvetila napadu na premijera, a ne kritici predsjednika kao da se kandidrala za premijerku. Time, na neki način, podržava Milanovića u napadu na Andreja Plenkovića pa nije jasno što radi kao kandidatkinja”, smatra Puhovski.

“Primorac nas uvjerava da je značajan”

Za Tomislava Jonjića kaže da je “zakopan negdje izvan javnosti”.

“On bi vjerojatno imao nešto jasnije desne stavove, ali sada mu nije vrijeme za to jer dolazi do neugodnog raspada desnice. Njemu su očito preteške dvije funkcije koje si je dao u javnosti – odvjetnika i povjesničara, pa je malo vjerojatno da biu trećoj, kao predsjednik, bio uspješniji.”

Sjetio se Puhovski i Aurore Weiss, diplomatkinje i trenutne savjetnice Milorada Dodika, koja je također najavila kandidaturu.

“Ona se bavi promocijom sebe same kao osobe koja je spasila hrvatski put u Schengen. Ona i Primorac su slični jer oboje govore samo o sebi. Primorac nas u kampanji uvjerava kako je značajan, a sve da preskoči pitanje svojih veza sa sadašnjim zločinačkim političkim vodstvom Izraela. S druge strane, gospođa Weiss govori koliko je bila značajna za hrvatski put u EU kako bi preskočila pitanja o Dodiku“, kaže.

“Milanovića treba doživljavati kao prostaka s Pantovčaka”

S druge strane, kaže, nitko od kanadidata nije se izjasnio o skandaloznom Milanovićevom ponašanju na parlamentarnim izborima.

Dvije su kandidatkinje za Pantovčak: “Jedna nema šanse, a druga izgleda kao da neće skupiti dovoljno potpisa”

“Njega se doista treba doživljavati kao “prostaka s Pantovčaka”, a i on i svi drugi kandidati se odnose spram Plenkovića kao da je on kandidat. Ispada da je on lažni kandidat na predsjedničkim izborima, makar ne svojom formalnom odlukom, kao što je Milanović u jednom trenutku svojom dolukom bio kandidat na parlamentarnim izborima. Potpuno su pobrkane relacije. Obojica ispadaju lažni igrači, kao kad u nogometu imate “lažnu devetku”. No i Milanović i Plenković zapravo bi igrali pravu “devetku” i u tome je problem”, smatra Puhovski.

Osim što ne vidi da se vodi kampanja, Puhovski kaže da ne vidi ni kandidata ljevice na predsjedničkim izborima.

“Kekin to ne može biti jer je rasturila jednu do dvije lijeve stranke u Hrvatskoj, Novu ljevicu, kako bi se uspela u hijerarhiji Možemo!. A ljevica i lijevi centar imaju 40-ak posto biračkoga tijela. Nema ni liberalnog kandidata, pravog centrista, iako Milanović ima nekih liberalnih elemenata, a i Selak Raspudić je malo desno malo liberalno. Zapravo imamo razne varijante desničarskih kandidata”, ističe.

“Najlošiji predsjednik, ali superioran konkurentima”

Za HDZ i SDP, kaže, važi klasična dihotomija u odnosu kandidata i stranke.

“Kandidat može biti ili vampir, ublaženo rečeno komarac, koji isisava krv iz stranke ili darivatelj krvi koji je daje stranci. Primorac je očito komarac koji isisava krv iz HDZ-a, a Milanović darivatelj, ali ne iste krvne grupe kao SDP“, ustvrdio je slikovito Puhovski.

Kekin: Milanovića treba pitati je li ljevičar. Kandidirala sam se da bi ljevica imala za koga glasati

Puno važnijim pitanjem od kampanje za predsjedničke izbore on smatra izbore za novi sastav Ustavnog suda o čemu se gotovo uopće ne raspravlja.

“To vjerojatno znači da neka dvojica, trojica ili četvorica u nekom klandestinom zakutku dogovaraju sastav Ustavnog suda bez javnih kriterija”, kaže.

Na koncu se vratio na Milanovića.

“On je očito najlošiji predsjednik od 2000. naovamo otkako imamo ovaj sustav iz kojega bi on rado izašao. Istovremeno, po svemu je superioran svojim konkurentima i konkurentkinjama, što se vidi po tomu da nitko od njih nije u stanju formulirati jednostavnu ocjenu njegovog nesretnog mandata”, zaključio je.

