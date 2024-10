Stiže solarna oluja kategorije G4, aurora borealis mogla bi se vidjeti iz Hrvatske

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Večeras postoji velika vjerojatnost da će polarna svjetlost biti vidljiva iz Hrvatske, obavijestili su iz Astronomskog društva Beskraj.

Naime, predviđen je novi izbačaj sa Sunca, solarna oluja kategorije G4, što je jednako ili jače nego spektakularna aurora koju smo imali priliku vidjeti u svibnju. Polarna svjetlost mogla bi biti vidljiva na neuobičajeno niskim geografskim širinama, uključujući i dijelove srednje pa čak i južne Europe.

Otežavat će naoblaka i novo pogoršanje vremena, no moguće je da će na krajnjem istoku i jugu nebo biti vedro. Dovoljno je to da zaljubljenici u astronomiju ostanu budni i cijelu noć ako treba, napisali su to u komentarima na društevnim mrežama.

