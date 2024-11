Sindikati traže osnovnu plaću za vozače Autotroleja 1.500 eura neto, spremni i na štrajk

Podijeli :

Tijekom pregovora je svim radnicima ponuđeno linearno povećanje plaća za 15 posto, što su sindikalisti, nakon provedene ankete među članstvom, odbili.

Sva tri reprezentativna sindikata u riječkom javnoprijevozničkom Komunalnom društvu Autotrolej su u četvrtak Gospodarsko socijalnom vijeću uputila zahtjev za pokretanje postupka mirenja, nakon što tijekom kolektivnog pregovaranja nisu uspjeli postići dogovor s upravom oko njihovih zahtjeva za povećanjem plaća radnika, prenosi Novi list.

Prema riječima sindikalista, iscrpljene su sve mogućnosti u kolektivnom pregovaranju, a ne pristane li uprava na dogovor oko njihovih zahtjeva, spremni su i na pokretanje štrajka.

Nada u dogovor

Nezavisni sindikat radnika Hrvatske (NSRH), Sindikat primorsko-goranskih komunalaca (SPGK) i Sindikat vozača i prometnih radnika Autotroleja traže da osnovna plaća vozača kojih u Autotroleju kronično nedostaje, zbog čega je ove godine vozni red u nekoliko navrata bio reduciran, bude 2.250 eura bruto, odnosno 1.500 eura u neto iznosu, uz povećanje plaća i za sve ostale radnike Autotroleja.

Direktor Autotroleja Robert Mrvčić tijekom pregovora ponudio je linearno povećanje plaća svim radnicima za 15 posto, što su sindikalisti, nakon provedene ankete među članstvom, odbili i pokrenuli postupak mirenja.

Pokrenuli postupak mirenja

“Očekujemo da ćemo s poslodavcem postići dogovor tijekom postupka mirenja. Zakonski, mirenje traje pet dana, a može trajati i nešto duže, ovisno o dinamici pregovora, no neće trajati dugo. Ukoliko dogovor ne bude postignut, nemamo drugog izbora nego pokrenuti sve zakonom propisane sindikalne akcije, uključujući i štrajk.

Strani radnici prevozit će Riječane Autotrolejom? Oglasio se gradonačelnik

Poslodavac je ponudio povećanje od 15 posto, o tome smo proveli anketu među našim članstvom, od kojih 99 posto smatra da to nije dovoljno, rekla je Marina Palčić, predsjednica NSRH-a.

Spremni i na štrajk

Predsjednik SPGK-a Alen Bartulac također je potvrdio da su u tom sindikatu spremni na pokretanje štrajka, ukoliko tijekom postupka mirenja ne dođe do dogovora s upravom kako piše Novi list.

“Čemu inače pokretati mirenje, ako nismo spremni na štrajk. Spremni smo i na taj korak, iako se nadam da na njega nećemo biti primorani. I dalje smo otvoreni za razgovor i dogovor. Kao što sam ranije rekao, ljestvicu smo postavili visoko, možda je Grad Rijeka i Autotrolej ne mogu preskočiti, ali možemo pregovarati. Plaće su u Autotroleju ove godine bile povećane, ali to povećanje nije dovoljno, što se najbolje vidi iz činjenice da i dalje kronično nedostaje vozača”, rekao je Bartulac.

Prilagodba linija

Mateo Mavrić, predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika u Autotroleju, vjeruje da će tijekom mirenja biti postignut dogovor s upravom.

“Optimističan sam po tom pitanju, jer smo sličnu situaciju imali i krajem 2022. godine, kada je također pokrenuto mirenje i kada smo ipak uspjeli naći zajednički jezik s upravom. Uspjeli smo tada, vjerujem da ćemo i sada”, rekao je Mavrić.

Potporu zahtjevu za mirenje triju reprezentativnih sindikata dali su i iz četvrtog sindikata koji djeluje u Autotroleju – Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, čija je povjerenica u Autotroleju Nevenka Mršić.

“Podržavamo njihove zahtjeve i nastojanja za povećanje plaća, pri čemu ostajemo kod našeg zahtjeva da minimalna plaća, za najniže plaćeno radno mjesto u društvu, ne smije biti niža od tisuću eura neto, bez dodataka. Želimo da se plaće povećaju svima, ne samo nekim kategorijama radnika”, rekla je Mršić.

Prosvjed radnika riječkog Autotroleja, traže dostojanstvene plaće

Kako će se Riječani voziti?

Što će se dogoditi sa sustavom javnog gradskog i prigradskog prijevoza ukoliko dogovor ne bude postignut, a sindikati pokrenu štrajk?

“Mi ne spadamo u djelatnosti u kojima se može uvesti radna obaveza. U slučaju da štrajk bude pokrenut, do čega, nadamo se, neće doći, sindikati su nam dužni dostaviti popis radnika koji su u štrajku, a shodno tome ćemo prilagoditi polaske linija”, rekao je Mrvčić.

Nezavisni sindikat radnika Hrvatske i Sindikat primorsko-goranskih komunalaca prije desetak dana su najavili i mogućnost pokretanja postupka mirenja ukoliko ne bude dogovora s upravama, u gradskim trgovačkim društvima Rijeka plus koje upravlja gradskim parkiralištima i Poslovni sustavi, tvrtkom koja pruža prateće usluge praktički svim ostalim komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Rijeke, što bi, posebice dođe li do štrajka u tim tvrtkama i Autotroleju, moglo dovesti do kolapsa komunalnog sustava u Rijeci.

560 eura neto

Riječki gradonačelnik Marko Filipović na upit o zahtjevima sindikata odgovara kako ih Autotrolej ne može ispuniti uz sadašnju cijenu voznih karata.

Sindikatima u KD-u Autotrolej d.o.o. je u sklopu kolektivnog pregovaranja ponuđeno linearno povećanje plaće za sve radnike od 15 posto, od 1. siječnja iduće godine, temeljem čega bi plaće vozača rasle sa 1.650 eura, koliko sada iznosi prosječna neto plaća, uključujući neoporezive naknade i prosječno 13 prekovremenih sati mjesečno, na 1.873 eura neto, s neoporezivim naknadama.

“Sindikati su pak zatražili 75-postotno povećanje, temeljem čega bi prosječna plaća vozača u Autotroleju mjesečno iznosila 2.560 eura neto. Takav zahtjev Autotrolej jednostavno ne može ispuniti bez značajnog povećanja cijena karata. Sindikati u ovoj fazi procesa očito ne prihvaćaju našu ponudu. Na kraju, moram naglasiti i da je prosječna isplaćena neto plaća vozača 2021. godine iznosila 1.050 eura, a u razdoblju od 2021. do 2024. godine povećavana je tri puta za sve radnike KD-a Autotrolej pa od travnja ove godine prosječno isplaćena neto plaća vozača iznosi 1.463 eura plus 193 eura neoporezivih primanja, odnosno 1.650 eura”, odgovara Filipović.

