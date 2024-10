Blago rasle mirovine za rujan: Pogledajte koliko su iznosile

Podijeli :

Početkom ovog mjeseca isplaćene su mirovine za rujan. Nakon što je objavljeno kako je prosječna neto plaća u kolovozu iznosila 1324 eura, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), objavio je osnovne statističke podatke o rujanskim mirovinama.

Tako su mirovine sjele na račun 1.226.522 osobe. Prosječan iznos svih isplaćenih mirovina je 553,21 eura. No, ako se promatraju one bez međunarodnih ugovora, odnosno onih koje se isplaćuju osobama koje žive ili su radile u inozemstvu, prosjek iznosi 622,82 eura, a primilo ih je 1.037.974 korisnika. Govoreći o mirovinama po međunarodnim ugovorima, one u prosjeku iznose 169,98 eura, a primilo ih je 188.548 osoba, prenosi tportal.

Gledajući po kategorijama mirovina, u rujnu je isplaćeno gotovo 700.000 starosnih mirovina, uključujući i prijevremene. One u prosjeku iznose 613,64 eura i njihov udio u prosječnoj plaći je 46,3 posto. Starosne mirovine su u odnosu na kolovoz u prosjeku porasle za puna tri eura.

Isplaćeno je i 157.829 obiteljskih mirovina s prosječnom svotom od 483,24 eura, što je 36,5 posto prosječne plaće. U odnosu na kolovoz, u prosjeku su mirovine narasle za 1,48 eura. Što se tiče invalidskih mirovina, one u prosjeku narasle za 48 centi u odnosu na kolovoz i sad iznose 419,27 eura. Njih je primilo 85,776 ljudi.

Kad se zbroje sve ove kategorije mirovina, inače određenih Zakonom o mirovinskom osiguranju, dobiva se prosječni iznos od 574,12 eura, što je 43,4 posto prosječne plaće ili 2,66 eura više u odnosu na kolovoz. Kad se tome pribroje mirovine djelatnih vojnih osoba (DVO), hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (prema Zakonu o hrvatskim braniteljima – ZOHBDR) te pripadnika HVO-a, prosječni iznos raste na 622,82 eura, što je točno 47 posto prosječne plaće.

Osnovne mirovine, odnosno one koje se isplaćuju iz prvog stupa u kombinaciji s uplatama iz mirovinskih fondova prima 19.630 osoba. Takve mirovine u prosjeku iznose 773,52 eura i čine 58,4 posto prosječne plaće. Te su mirovine od kolovoza narasle za više od pet eura.

S druge strane, najniže mirovine u prosjeku iznose 394,84 eura, a primilo ih je 269.069 osoba. U odnosu na prethodni mjesec, one su u prosjeku porasle za 82 centa.

Mirovina za dugogodišnje osiguranike, odnosno one koji su skupili više od 40 godina staža, a takvih je u rujnu bilo 92.792, iznosila je u prosjeku 913,26 eura, odnosno 69 posto prosječne plaće. U prosjeku se radi o najvišim mirovina isplaćenima po redovitim zakonskim propisima. U odnosu na kolovoz ove su mirovine u prosjeku.

Dio obiteljske mirovine primila je 104.591 osoba, u prosječnom izboru od 642,47 eura, što čini udio od 48,5 posto prosječne plaće. U ovom segmentu su mirovine u odnosu na kolovoz porasle za prosječna tri eura.

