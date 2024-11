BUZ: Ostavka je jedina opcija za Vladu Andreja Plenkovića

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Uzimati mito ili biti dio zločinačkog udruživanja kako bi se nekome omogućila nezakonito bogaćenje na račun zdravlja građana je ne izdaja već prava veleizdaja koja zaslužuje najtežu moguću kaznu, rekli su iz Bloka umirovljenika zajedno.

Blok umirovljenika zajedno čiji je predsjednik Milivoj Špika oglasio se o uhićenju ministra zdravstva Vilija Beroša. Evo što su poručili:

“Već odavno je prestalo biti pitanje hoće li ponovo neki ministar Plenkovićeve Vlade biti uhićen radi korupcije ili kriminala već samo tko je slijedeći u već bogatoj niski ulovljenih sa prstima u pekmezu kroz proteklih devet godina vladavine HDZ-a.

Uzimati mito ili biti dio zločinačkog udruživanja kako bi se nekome omogućila nezakonito bogaćenje na račun zdravlja građana je ne izdaja već prava veleizdaja koja zaslužuje najtežu moguću kaznu.

Doznajemo nove detalje istrage protiv Beroša: Kako je opran novac od skupih bolničkih uređaja?

Koalicijski partneri HDZ-a koji i nakon afere sa Berošem nastave davati podršku Vladi Andreja Plenkovića, u najmanju ruku na političkoj razini postaju suučesnici u svemu što su nezakonito radili svi oni ministri koji su u međuvremenu pali u ruke pravosudnih tijela. Bez podrške koalicijskih partnera Vladi HDZ-a, ministri ulovljeni u nezakonitostima nikada ne bi ni bili u poziciji počiniti djela radi kojih su uhićivani, optuživani, procesuirani. Naknadna pamet i ograđivanje od pojedinaca tek nakon njihova razotkrivanja i uhićenja je samo loš izgovor za nastavak podržavanja korupcije koje je po svemu što godinama gledamo neizostavni dio Plenkovićeve Vlade.

Dok mnoštvo građana, ponajviše umirovljenika, već godinama muku muči sa sve duljim listama, i mjesecima čekaju na neke pretrage jer u javnom zdravstvu nema dovoljno opreme ili medicinskog kadra, dotle ekipa bliska ministru, tko zna koliko dugo, dijeli novac od debelo preplaćenih medicinskih uređaja kojima se opremaju medicinske ustanove diljem Hrvatske. Vlada nema za mirovine, ali izgleda da imaju stotine milijuna, a vjerojatnije i pokoja milijarda, koje si međusobno dijele “odabrani“, svi redom bliski Vladi odnosno ministrima. To sasvim sigurno nije niti može biti slučajno, i blago je kazati da je to samo za zatvor?!

Ako “ministri“ završe pod istragom ili bivaju uhićeni onda se predsjednik Vlade koji ih je birao ne može praviti blesav i izuzimati od odgovornosti jer je u najmanju ruku upravo to isključivo njegova politička odgovornost. Ako je znao da bira korupciji i kriminalu sklone ministre onda je i on sam zreo da im se pridruži, a ako kojim slučajem nije znao, onda se radi o premijeru koji ne umije razlikovati osobe sklone korupciji i kriminalu od onih koji to nisu. U oba slučaja takva osoba ne može biti predsjednik Vlade i minimalno što se od Plenkovića očekuje je da što prije zajedno sa cijelom Vladom podnese neopozivu ostavku.

Građani na biralištima nisu glasali za Vladu čiji će ministri proračun koristite kao osobni bankomat ili za omogućavanje bogaćenja sebi bliskih osoba. Još manje za političku korupciju pojedinih zastupnika poput onih iz DP-a koji su prevarili birače te usprkos javnom obećanju da neće, ipak podržali Vladu koju su prethodno svim političkim sredstvima htjeli rušiti. Izjave koje dolaze iz redova DP-a nakon uhićenja ministra Beroša kako su oni za nultu toleranciju korupcije i kriminala su uistinu smiješni jer se upravo zastupnici DP-a u javnosti percipiraju kao sinonim za političku korupciju.

Ova Vlada je već odavno iznevjerila građana, posebno umirovljenike, a korupcijske afere koje niču kao gljive poslije kiše su više nego jasan znak građanima da je vrijeme za izlazak na ulice i trgove uz jasnu poruku i zahtjev Plenkoviću i njegovoj vladi: Ostavka…”

Sve informacije o uhićenju ministra zdravstva Vilija Beroša pratite ovdje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Važna obavijest iz HERA-e za kupce plina koji su izabrali GPZO Evo što svjetski i regionalni mediji pišu o uhićenju Vilija Beroša