Branka Lozo: Mjere koje provodi i podupire naša Vlada su protuhrvatske

Gošća Pressinga bila je kandidatkinja za predsjednicu Republike stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMINO) Branka Lozo.

Branka Lozo je već četiri i pol godine prisutna u političkom životu.

Unutar Domovinskog pokreta, Lozo je bila angažirana u kreiranju programa za kandidaturu Miroslava Škore za gradonačelnika, a kasnije je za Domovinski pokret preuzela ulogu urednice programa za parlamentarne izbore.

U promo videu izjavila je da je svim hrvatskim predsjednicima nakon Tuđmana “srce ostalo u bivšoj državi.” Na pitanje na temelju čega donosi takav zaključak, odgovorila je: “To je razvidno samo po sebi zbog toga što su svi predsjednici od 2000. godine do danas imali na ovaj ili onaj način isto mentalno izvorište.”

Izjavila je da se to posebno vidi kod Stipe Mesića, koji je, prema njezinim riječima, dijelio transkripte protiv Hrvatske po Haagu i veličao narodnooslobodilačku borbu. Također se kritički osvrnula na Ivu Josipovića, kojeg optužuje da je ogovarao vlastitu državu u izraelskom Knessetu.

Sukladno tome, nije zauzela stav o antifašističkoj borbi, već naglašava da za nju novija povijest Hrvatske započinje s Domovinskim ratom.

Također, smatra da su “mjere koje se provode i koje podupire naša Vlada – protuhrvatske.”

Političke aktualnosti

O sudjelovanju Hrvatske u NATO misiji NSATU, Lozo je kazala: “Ovo što se događa zadnjih dana je pretjerano i zbunjujuće. Mene je zaprepastila jedna situacija bez presedana po kojoj je aktualni predsjednik zabranio Kundidu da dođe u Hrvatski sabor, a mi imamo Zakon o obrani i on je potpuno jasan i nedvosmislen.

Situacija da predsjednik direktno zapovijeda načelniku glavnog stožera se može dogoditi isključivo u ratnim situacijama. Je li Hrvatska možda u ratu, a da mi to ne znamo? Ili je to teška zloupotreba ovlasti.”

Osvrnula se i na temu priznanja Palestine: “Izrael je u jednoj jako nezavidnoj situaciji. Država je nastala na određeni način kao kompenzacija nakon Drugog svjetskog rata, ali od prvog trenutka je bilo jasno da s Palestincima neće biti lako. Ne možemo razgovarati o priznavanju bilo koje zemlje dok u toj zemlji nisu dostignuta neka demokratska načela. Ne možemo podupirati terorističke sustave.”

Tradicionalne vrijednosti

U promotivnom videu, Lozo naglašava kako se zalaže za tradicionalne vrijednosti. Na pitanje koje vrijednosti smatra ključnima, odgovara: “Danas živimo pod razno-raznim prijetnjama koje nam ugrožavaju miran, spokojan, obiteljski život. Razara se ideja obitelji kao jedinke koja stvara novi život i doprinosi demografskom razvoju zemlje. Te su vrijednosti ugrožene i ja bih se zalagala za zaštitu upravo tih vrijednosti.”

Tako bi, kaže, zaštitila i život, od trenutka začeća pa sve do prirodne smrti: “To uključuje i širu temu od pobačaja. To se odnosi i na nešto što nam polako ulazi globalističkim kanalima, a to je eutanazija.”

