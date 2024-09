Danas i sutra lovci HRZ-a će probijati zvuči zid, MORH objavio gdje

Podijeli :

U sklopu planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će u dana i sutra redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, priopćio je MORH.

Pojačana buka se očekuje u vremenu od 17 do 19 sati te od 21 do 23 sata tijekom provedbe planiranih letačkih aktivnosti, iznad područja Slavonije, Banovine i Like, priopćilo je danas Ministarstvo obrane.

Ističe kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

Mole građanu za “podršku pilotima”

Zbog navedenih aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske građane mole za podršku pilotima tijekom njihove obuke, kao i za strpljenje i razumijevanje zbog pojačane buke.

“Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, odnosno Republika Hrvatska, započeli su dolaskom Rafalea u Hrvatsku vojsku dugoočekivano novo poglavlje nadzora i zaštite zračnog prostora, koje pridonosi većoj sigurnosti svih hrvatskih građana”, ističe u priopćenju Ministarstvo obrane.

