Davor Nađi prognozira: Kamala Harris će glatko pobijediti

Davor Nađi iz stranke Fokus smatra da će na današnjim izborima u SAD-u glatko pobijediti Kamala Harris. "S obzirom da je ovih dana popularan sport predviđanje rezultata američkih izbora, here is my 2 cents: landslide pobjeda Kamale Harris", navodi Nađi.

To je u nastavku objave pokušao obrazložiti.

“Trump ima zabetoniranu bazu uz malo potencijala za rast i da su demokrati izabrali samo malo boljeg kandidata, kampanja ne bi bila ni potrebna. No s Kamalom su dali Trumpu fighting chance. Ipak, on je odlučio za potpredsjednika izabrat lika koji je ispao njegov “Mini me”, a potom obećati ljudima da će uvest diktaturu.

A da se ne šali se vidjelo kad je odbio miran transfer vlasti nakon prošlih izbora. Mislim da je to ipak svakom umjerenom biraču korak predaleko. Simptomatično je da na njegovim skupovima ima dosta praznih mjesta, nedugo prije izbora”, piše Nađi.

“Druga presudna stvar mislim da je tema pobačaja. Demokrati igraju već godinama na tu kartu i razvaljuju Republikance, a ovi još nisu našli pravi odgovor. I čini se da se povijest ponavlja.

Treća stvar je ekonomija. Da, iako se medijski stvara dojam da Amerika propada, što ide na mlin Trumpu, SAD zapravo gospodarski rastu kao lude zadnjih godina, a dionice razvaljuju, što je bitno jer velik dio stanovništva SAD-a ulaže u dionice. Tako da situacija ekonomski jednostavno nije dovoljno loša da ljudi mijenjaju vlast. To što je dug velik, to nikog ne zanima”, piše.

“Gdje je nestala priča o starosti kandidata?”

Nađi primjećuje još jednu stvar. Više se, kaže, ne govori o starosti kandidata iako je, dodaje, Trump sad stariji nego je Biden bio prije četiri godine.

“Usput, za one koji će pak navalit da mediji narativom o lošem stanju ekonomije ne guraju vodu na mlin Trumpu nego su svi na strani Kamale, razmislite gdje je nestala priča o starosti kandidata otkad Biden nije kandidat? Naime, Trump je sada stariji nego je Biden bio prije 4 godine, kada su ga napadali iz istog razloga”, piše.

“E sad, tko je meni draži od njih? Pa nisam baš sretan niti s jednim izborom (srećom ne glasam ), ali kad je s jedne strane lik koji otvoreno kaže da će uvest diktaturu, meni je to dovoljan red flag da ga diskvalificiram iz popisa ljudi koje bi htio vidjeti na čelu bilo koje države, a kamoli na čelu najmoćnije države u povijesti čovječanstva”, dodaje.

“Plus mi je što Harris ne podržava Orbana”

“Nažalost, o Kamali je nemoguće nagađati kakva će biti njena politika prema ovom dijelu svijeta (zato što se skriva od širih medijskih istupa, iz kojih bi to možda saznali, jer se u tome pokazala jednostavno loša), ali nastavit će podršku Ukrajini što je po mom mišljenju Hrvatskoj vrlo bitno. Plus mi je i što ne podržava Orbana”, smatra Nađi.

“Trumpova administracija je pak u njegovom prvom mandatu za Hrvatsku bila dobra – ukinuto dvostruko oporezivanje, vize, proguran LNG na Krku.. Sve ok. S druge strane mi je veliki minus jer mu je očito veliki frend – Viktor Orban. Ako netko od vas ne zna zašto je to problem, neka ode u Baranju na vikend i malo popriča s ljudima o ponašanju Mađara tamo, pa to upari s fotkama Orbana pred kartama velike Mađarske i poslovnim aktivnostima Mađara u tom dijelu RH”, dodaje.

“No kad se podvuče crta, čini mi se da bez obzira čija administracija bude upravljala SAD-om, nastavit će se proces namjernog povlačenja SAD-a sa svjetske pozornice koji je krenuo još s Obamom i nastavio se sa svim administracijama od tada, a koji je Biden samo malo usporio jer je old school tip političara kojem vrijednosti nešto znače.

Razlika će samo biti u tempu i načinu. Možda se recimo okrenu Pacifiku, umjesto Europi. A to će EU zemlje istjerat na čistac jer će jedina održiva alternativa za sigurnost EU biti jačanje integracije među europskim državama. No to je sasvim druga tema koja nas neizbježno čeka”, smatra ovaj političar.

“Naravno, SAD nam mora i dalje ostati partner od maksimalne važnosti, ali stiglo je vrijeme kada se više ne može računati na njihovu bezuvjetnu pomoć. Što naravno nije baš dobra vijest, ali postoje scenariji u kojima može u konačnici ispast vrlo dobro ako se EU ‘skocka’. U tom slučaju EU može biti mnogo bogatija i moćnija nego danas, a partnerstvo sa SAD-om ravnopravnije i snažnije. No to je pozitivan scenarij. O negativnom ovom prilikom neću…

P.S. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li biti osporavanja rezultata izbora. Republikanci tu priču pripremaju godinama, tu bi opet moglo biti svega. A čisto sumnjam da će ovaj put i Demokrati samo gledati.

P.P.S. Tko god pobjedi, imat ćemo nastavak izvoza ultra-lijevih/desnih politika u Europu jer su jednostavno obje stranke otišle predaleko od centra. Iako se podržavatelji i jednih i drugih uvjeravaju da su baš oni ti koji su ostali bliže centru. Ta ekipa valjda i dalje misli da se Sunce vrti oko njih…”, zaključuje Nađi.

