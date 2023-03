Deblokada računa Brodosplita prvi korak ka normalizaciji poslovanja

Podijeli :

N1/Vesela Šegvić

Član Uprave DIV Grupe Darko Pappo rekao je u petak da je uz pomoć inozemnog kredita račun Brodosplita odblokiran i da je to prvi korak ka normalizaciji poslovanja, koje će se ubrzo nastaviti redovnim tempom.

“Radi se o tome da smo odblokirali račun, zakonski preduvjeti koji su temelj za otvaranje stečaja otklonjeni su. Do stečaja nije došlo, nastavlja se redovno poslovanje”, izjavio je Papo nakon sastanka LIderova kluba izvoznika, dodavši da Brodosplit kreće dalje u financiranje tekućih projekata.

Uzrok teškoća u koje je upao Brodosplit, kazao je, bio je u sankcijama koje su nametnute VTB banci čiji je on klijent, odnosno gdje je imao dva kredita u visini od 90 milijuna eura, koji su u jednom trenutku postali nedostupni.

“Tada je došlo do blokade računa i svih tih situacija koje su bile neugodne, no to smo uspjeli prebroditi”, tvrdi Pappo.

Na pitanje od kuda su nabavili novac, rekao je da su se zadužili na međunarodnom financijskom tržištu, što je po njemu u tako velikim poduzećima sasvim normalno. Istaknuo je da u Hrvatskoj ne postoje nikakvi programi, niti financijski institucije koje su voljne tako nešto financirati.

Naveo je i da strane financijske institucije ne bi dale pozajmicu da nisu duboko snimile Brodosplitovo poslovanje, mogućnosti i resurse.

“Imamo već dva broda koja su u fazi gradnje, koja je zastala, ali koje ćemo nastaviti graditi, a dva ugovora smo izgubili zbog ove situacije i to ugovore za koje smo tražili jamstva još 2021. godine i za koje nam Vlada nije dala jamstva”, rekao je, dodavši da je Brodosplit u međuvremenu ugovorio još jedan veliki projekt, do sada najveći u hrvatskoj brodogradnji.

Upitan pod kojim uvjetima su dogovorili financiranje, kazao je da su kreditni uvjeti mogli biti i bolji, no da su s tim financiranjem zadovoljni. Istaknuo je da bi bili puno sretniji da se takve transakcije događaju s hrvatskim bankama, odnosno hrvatskim financijskim institucijama.

“Nastojat ćemo da Brodosplit i dalje bude ono što je i bio, najveće hrvatsko brodogradilište. Ovo što se desilo je viša sila – posljedica covida i ukrajinskog sukoba. Rezultat je da smo se našli u teškoćama iz kojih vjerujem da ćemo izaći vrlo brzo”, rekao je Pappo.

Sačuvana jezgra zaposlenih

Jedna od posljedica teškoća, kazao je, i gubitak je zaposlenih. Dodao je, međutim, da je Brodosplit sačuvao jezgru zaposlenih i vjeruje da će se s spomenutom aktivacijom projekata dio radnika vratiti, a bit će i novih zapošljavanja.

“Sada je u cijeloj grupi više od dvije tisuće zaposlenih, u Brodosplitu su već dva broda u fazi gradnje, brod koji sam spomenuo je brod za tvrtku Story lines, ime će mu biti Narativ i vrijednost naših radova na njemu je blizu 700 milijuna eura. To zahtijeva niz dodatnih radnji za osiguranje financiranja, što se nadam da ćemo uspjeti”, zaključio je Pappo, dodavši da je spomenuti brod ukupne vrijednosti preko milijarde eura.

Ročište koje se trebalo u petak održati zbog prijedloga stečaja Brodosplita otkazano, jer je Brodosplit danas izašao iz blokade.

Brodosplit je izašao iz blokade s obzirom da mu je žiro račun deblokiran, a to znači da je s današnjim danom postao sposoban za plaćanje.

